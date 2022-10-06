В который раз врут: в Раде ответили Матвиенко на переговоры между Россией и Украиной

От России пришел очередной призыв к переговорам. В частности, от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Однако в Верховной Раде ответили ей.

Все проголосовавшие за аннексию украинских территорий – военные преступники. Потому с ними никто переговоров вести не будет. Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

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Они будут отвечать в Международном трибунале. Кондратюк выступила на Саммите G20 в Индонезии. Она призвала парламенты всех стран мира осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию.

Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства "матвеенок" осталась одна ложь!

– подчеркнула чиновница.

Россия снова просит о переговорах

Из-за неудач оккупантов на фронте Матвиенко снова предложила делегации Украины сесть за стол переговоров. На площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии она заявила, что нужно срочно устроить переговоры.

По ее словам, Россия, мол, уже готова к переговорам. Однако в пропагандистском стиле заявила, что урегулировать нужно "внутриукраинский кризис". Говорит, что "выступает за ее мирное политическое решение".

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