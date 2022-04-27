В Раде предлагают вернуть пошлину на ввезенные в Украину автомобили для личного пользования

Законопроект №7311 предусматривает отмену всех льгот по ввозу транспортных средств в период военного времени. Соответствующий проект был зарегистрирован членами налогового комитета парламента.

26 апреля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под председательством Данила Гетманцева разработал Законопроект 7311 от 24.04.2022 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения".

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Целью данного проекта является полная отмена льготного растаможивания автомобилей. После принятия данного законопроекта снова придется платить ввозную пошлину, акцизный налог и НДС. Для подержанных автомобилей эти налоги могут составлять от 40 до 100% от стоимости этого авто в Европе.

Напомним, что 5 апреля 2022 года начал действовать закон, отменявший все налоги при ввозе транспортных средств. Государство стремилось пополнить количество уничтоженных на войне транспортных средств, потери которых насчитывали около 200 тысяч единиц. Тем не менее украинцы активно начали ввозить на территорию Украины автомобили для личного автопарка, чем создали огромные очереди на границах.

Отмечается, что такая активность на границах препятствовала быстрому приходу гуманитарных грузов для нужд украинцев во время войны. И даже иностранные партнеры обратили внимание на количество автомобилей, а некоторые состоятельные люди начали ввоз слишком дорогих автомобилей. Обратите внимание, что в Законе не было указано ограничений по цене автомобилей, на которые распространяются льготы.

Статистика показала, что с 5 по 24 апреля на территорию Украины было ввезено около 14 тысяч автомобилей без уплаты налогов.

Процесс принятия нового закона о возврате пошлины может занять от нескольких дней до месяца, поэтому дата отмены "нулевого растаможивания" неизвестна.

Отметим только, что планировать ввоз автомобиля без налогов на сегодняшний день является очень рискованным решением.

В частности, законодатели предлагают ряд налоговых изменений: увеличение военного сбора вдвое, разрешение на возмещение налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа, налогообложение для товаров, ввозимых плательщиками единого налога I, II и III группы, налогообложение для транспортных средств, ввозимых гражданами для свободного обращения.

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