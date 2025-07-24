В Раде зарегистрировали инициированный Зеленским законопроект о НАБУ и САП

В Верховной Раде зарегистрировали инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект "по усилению полномочий" НАБУ и САП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины. Он является ответом на принятие закона №12414, который раскритиковали даже в Европе.

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Что об этом известно?

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 июля, внес в Верховную Раду закон "Об усилении полномочий НАБУ и САП". Его создание он анонсировал во время вечернего обращения в среду, 23 июля.

Соответствующий документ является ответом на принятие закона №12414, который вызвал критику со стороны антикоррупционного сообщества и Европейского Союза. Также он стал причиной массовых протестов в ряде городов Украины.

Предполагается, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект направлен на обеспечение независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, что законопроект №12414, который был принят Верховной Радой Украины и подписан президентом Владимиром Зеленским 22 июля, фактически предусматривает ликвидацию НАБУ и САП.