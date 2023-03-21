Шмыгаль внес в Раду кандидатуры на должность уволенных министров: есть решение по двум из них
В Верховную Раду Украины поступило представление на назначение в правительство трех министров. Два парламентских комитета одобрили кандидатуры двоих.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Представление в парламент внес премьер-министр Денис Шмыгаль.
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В частности, правительство предлагает назначить:
- Михаила Федорова – на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министра цифровой трансформации;
- Оксена Лисового – на должность министра образования и науки;
- Александра Камышина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Решения комитетов
Два парламентских комитета одобрили кандидатуры Михаила Федорова и Александра Камышина.
Так, Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации на своем внеочередном заседании рекомендовал депутатам назначить Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации.
А комитет по экономическому развитию рекомендовал назначить Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Что этому предшествовало
Верховная Рада в понедельник, 20 марта, поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и Павла Рябикина – с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.
Михаила Федорова временно уволили, чтобы переназначить на новую должность с более широкими функциями.
Кратко о новых кандидатах
- Сергей Шкарлет возглавлял Минобразования с декабря 2020 года. Теперь его может заменить директор Малой академии наук, боец Десантно-штурмовых войск Оксен Лисовой.
- Александр Камышин раньше был главой Укрзализныци. Уволенный с должности министра Павел Рябикин может теперь стать послом Украины в Китае.