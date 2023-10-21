В районе аэродрома Бердянска произошел взрыв, – СМИ
Телеграм-каналы пишут, что взрыв был очень громким. А вот работу российской ПВО не слышали.
Пока что о взрывах во временно оккупированном Бердянске очень мало информации. 24 Канал будет следить за событиями и оперативно сообщать читателям о новых деталях. Последние удары по Бердянску были несколько дней назад – и как раз по аэродрому.
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Что известно сейчас
Россияне пишут о том, что "работает ПВО". Оккупанты призывают не верить "украинским ИПСО" – очевидно, хотят и дальше жить обманчивыми мифами о том, что "все хорошо", "давайте без политики" и так далее.
Телеграм-канал "Бердянск сегодня" сообщал, что был прилет вблизи села Новопетровка, впоследствии добавили "по другим версиям – в районе аэропорта". Местные в соцсетях пишут, что это мог быть военный городок, а на Горе (это название верхней части города) дрожали окна.
На карте видно, что расстояние от Новопетровки до аэропорта "Бердянск" не очень велико.
Аэродром в Бердянске: показываем на карте
Телеграм-канал "Бердянск в оккупации" также написал, что особенно громко было вблизи военного городка. Также там поиронизировали над оккупантами: те выложили пост в духе "да мы эти атакамсы щелкаем как орешки". Авторы канала шутят: щелкаете, но вертолетами.
Еще меньшее расстояние между аэропортом и микрорайоном Военный Городок.
Где военный городок в Бердянске: смотрите на карте
Последние взрывы в Бердянске
- Очень громко в городе было 17 октября – тогда ВСУ ночью уничтожили 9 вертолетов. Операцию назвали DRAGONFLY, "полет дракона". Детонация боеприпасов продолжалась до утра.
- 18 октября появились спутниковые снимки из Бердянска. Они показали последствия первого применения ракет ATACMS по оккупантам.
- Россияне же впали в истерику и лихорадочно искали виновных, в частности, усилили давление на местных. Таким образом надеялись узнать, кто навел ракеты на аэродром.