США наращивают военное присутствие в районе Аляски на фоне роста активности России, – СМИ

Соединенные Штаты наращивают свое присутствие вблизи Аляски. В частности, американские военные разворачивают флот и наземные силы.

Издание Politico написало, что Вашингтон прибегает к таким действиям вследствие роста напряжения из-за активизации военной деятельности России и Китая вблизи побережья штата.

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Что известно о действиях США возле Аляски

Вооруженные силы США постоянно наращивают свое присутствие вблизи Аляски, разворачивая эсминец и подразделение армии, вооруженное ракетной системой дальнего радиуса действия, поскольку напряжение растет из-за активизации российских и китайских военных действий у побережья Аляски,

– пишет издание.

Журналисты отмечают, что в течение последнего месяца:

эсминец USS Sterett направили к побережью Аляски в ответ на корабли российского флота, которые действуют в этом районе;

армейские войска высадились на отдаленном острове Аляски;

эскадрильи истребителей и другие самолеты были размещены на Аляске в состоянии повышенной готовности.

Эти действия произошли после серии российских воздушных операций, которые обошли воздушное пространство Аляски, и когда российские и китайские военные корабли проводили совместные учения в Тихом океане вблизи Японии,

– отметило издание.

По их данным, Москва "играет мышцами" в Индийско-Тихоокеанском регионе и Арктике, ведь ее отношения с Китаем углубляются частично благодаря войне в Украине.

Сенатор США от Аляски Дэн Салливан заявил, что он глубоко обеспокоен текущей ситуацией в регионе, отметив значительный рост там масштабов и частоты российской и китайской военной активности.

"Темпы значительно возросли. Количество средств значительно возросло. Россияне используют воздушные, наземные и подземные силы, однако они делают это совместно с Китаем гораздо чаще, чем когда-либо", – добавил Дэн Салливан, отметив, что Москва и Пекин явно настроены на эскалацию.

Что говорила российская сторона

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об "угрозе" со стороны НАТО в Арктике и добавил, что уже готов "к ответу".

Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане,

– заявил Лавров.

Российский чиновник сказал, что Арктика – это не территория Североатлантического альянса и что другие страны, такие как Китай и Индия, имеют там свои интересы.

Также Лавров сказал, что Россия "полностью готова" к конфликту с НАТО в Арктике, которая охватывает территории Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канады, США, Исландии и России. Все перечисленные страны, кроме России, являются членами НАТО.