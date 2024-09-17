В районе Кропивницкого слышали взрывы

Оккупанты атаковали Кировоградскую область поздно вечером 17 сентября. В регионе слышали взрывы.

Предварительно, оккупанты атаковали Кировоградщину крылатыми ракетами. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Кропивницкий

В 22:34 в Воздушных силах предупредили о ракете с юга. Впоследствии они сообщили, что 2 крылатые ракеты движутся в сторону Кировоградской области. Стоит отметить, что на этот момент в области уже была объявлена воздушная тревога.

В 22:45 в пригороде Кропивницкого услышали взрывы.

По данным мониторинговых каналов, оккупанты применили управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Последствия обстрела пока неизвестны, впоследствии соответствующую информацию должны предоставить в ОВА.

По состоянию на данный момент на Кировоградщине объявили об отбое воздушной тревоги, однако в других областях есть угроза атаки "Шахедами".

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Отметим, что накануне россияне массированно атаковали КАБами Запорожскую область. Там прозвучали по меньшей мере 10 взрывов.