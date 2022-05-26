В районе Северодонецка и Бахмута ВСУ отбивают атаки, однако оккупанты захватили деревню Медная Руда

Российские кафиры сосредоточили основные усилия на Бахмутском направлении. Вооруженные силы Украины дают отпор врагу, однако на некоторых позициях россиянам удалось закрепиться.

Россияне захватили деревню Медная Руда

В частности, в направлении Покровского и Клинового российские кафиры пошли в наступление. Им удалось захватить деревню Медная Руда в Бахмутском районе. Об этом говорится в оперативном вечернем строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, захватил населенный пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку,

– сообщили в Генштабе.

ВСУ отражают атаки в направлениях Северодонецка и Бахмута

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Удачи нет. Однако, в направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех,

– говорится в своде.

Враг пытается разрушить логистическое сообщение, чтобы не допустить маневры наших войск наносит удары по мостовым переправам.

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Враг пытается развить успех на Лиманском направлении.

На Бахмутском направлении российские кафиры ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нирково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли,

– добавили в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха нет.

Напомним, глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил, что Россия оккупировала 95% территории Луганщины. В то же время на подконтрольных районах области остается 40 тысяч человек.

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