Российские топ-чиновники заявляют о якобы "готовности к переговорам" с Украиной. Вместе с тем, гауляйтеры и дальше призывают к уничтожению всего украинского.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. В частности, там проанализировали заявления коллаборанта Дмитрия Рогозина – так называемого "сенатора" оккупированной части Запорожской области.

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В разведке Британии проанализировали заявления россиян

Хотя российские чиновники заявляют о якобы готовности к "Переговорам", кремлевские приспешники на оккупированных территориях продвигают другие нарративы. К примеру, оккупант и так называемый "сенатор Запорожской области" Дмитрий Рогозин начал призывать "уничтожать украинскость в зародыше". Более того, он заявил, что любое перемирие с Украиной – это якобы "верная смерть" для российских детей.

Эти комментарии – последние из давнего ряда украинофобских заявлений российских чиновников высокого уровня, направленных на отрицание и угрозы украинской идентичности и культуре,

– отметили в разведке.

В британской разведке добавили, что, вероятно, внутри российского государства много лиц, которые нацелены на достижение максималистических целей в войне, включая уничтожение украинской культуры, идентичности и государства. В то же время представитель Кремля продвигал нарратив о якобы стремлении России к переговорам.

Кроме того, в Минобороны Великобритании напомнили, что в 2017 году российский президент Путин заявлял, что "не все страны имеют суверенитет".