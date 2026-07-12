Командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис WhiteRex Капустин рассказал 24 Каналу об успешной операции на Запорожском направлении, проведенной его подразделением. Бойцы РДК очистили от врага 9 квадратных километров территории, взяли в плен 24 российских солдата и ликвидировали 80 оккупантов.

Тактика россиян больше не работает

Капустин отметил, что российское командование планировало к зиме – началу весны 2026 года подготовить плацдарм для наступления. А летом оккупанты надеялись как минимум блокировать Запорожье.

"Я очень рад тому, что Российский добровольческий корпус сорвал планы оккупантов. В начале зимы много говорили о новомодной российской тактике просачивания, когда группы буквально по два человека просачиваются через позиции Сил обороны Украины именно благодаря своей небольшой численности. Они шли без раций, поддерживая связь с помощью системы Starlink", – пояснил командир РДК.

В РДК рассказали подробности операции в Запорожской области: смотрите видео

Однако бойцы РДК зимой в полутора десятках километров от Запорожья взяли в плен российских военнослужащих специального назначения, задача которых не вступать в бой, а просто создавать картинку. В каком-то населенном пункте они растягивают российский триколор, быстро фотографируются сами или снимают себя с дрона. Таким образом, по его словам, они пытаются убедить российское военное и политическое руководство в том, что этот населенный пункт находится под контролем российских войск. Хотя на самом деле там присутствовали условно два человека, но в современной новой российской доктрине этот населенный пункт считается уже оккупированным.

Бойцам РДК удалось пресечь эти действия россиян непосредственно на своем участке фронта. Отсюда и такое большое количество пленных, причем все они были взяты практически за первые два месяца 2026 года,

– отметил Денис Капустин.

Однако, по словам командира РДК, такая тактика россиян теперь работает лучше. Большую роль в этом сыграл сбой Starlink, ведь у них до сих пор нет аналога этой системы связи.

Напомним, что ранее украинские военные опровергли заявление Минобороны России о якобы захвате села Копани в Запорожской области. Накануне россияне распространяли видео и сообщали об установке триколора в населенном пункте. Однако в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ опубликовали кадры, снятые непосредственно в Копанях, которые подтверждают присутствие украинских сил в селе.