В реанимации снились сны или реальная война: Дмитрий выжил во время ракетного обстрела Харькова

Россия атаковала Харьков в первый день войны. Обстрелы со всей возможной техники накрыли город и жителей внезапно и жестоко. Остаться в нем было опасно – многие пытались уехать сразу же. Но не всегда это было возможно – часто враг был слишком близок, взрывы слишком громкие, и риски – слишком высокие.

К тому же, не все хотели покидать город. Кто-то надеялся, что все быстро прекратится, или принципиально отказывался ехать. В проекте СВОИ мы рассказываем истории людей, покинувших свои родные города, чтобы спастись от войны. Сегодняшняя история несколько иная – она о Дмитрии, который не планировал эвакуироваться из Харькова, потому что не хотел покидать дом. Однако уехать таки пришлось – уже раненым.

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СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

Дмитрий получил тяжелые ранения во время ракетных обстрелов Харькова: смотрите видео

Не успел добежать 20 метров до подъезда: как Дмитрий получил ранение

Дмитрий рассказал, что война началась для него, как и для большинства харьковчан, громко. Так что он не выходил из дома месяц. Решил, что переждет атаки россиян, будет сходить в укрытие и, в конце концов, не надеялся, что россияне будут готовить по жилым кварталам.

Я месяц просидел дома, вообще никуда не уходил – только с подъезда спускался. Затем, когда стало тише, 15 апреля мы с друзьями вышли на улицу прогуляться. Сразу возле своего дома услышал два громких выстрела, посмотрел на небо и увидел вновь облака. Потом услышал возле себя громкий взрыв, начал бежать домой, но не успел добежать до подъезда около 20 метров.

– вспоминает события в тот ужасный день Дмитрий.



Дмитрий получил ранение во время ракетных обстрелов по жилым кварталам Харькова / Фото Натали Боднар, 24 канал

Осколок вражеской ракеты прошил руку и живот

В Дмитрия угодил обломок разорвавшейся рядом российской ракеты. Парень рассказывает, что был в сознании, но ничего не слышал. В памяти только отрывки диалогов и картинки, как из фильма:

"Вот, у меня попал обломок. Я остановился, увидел, что подо мной очень много крови. Увидел, что мой сосед тоже бежит. Я ему говорю: "Помоги". Вот, он меня взял под руку, и мы побежали вместе к под Зашли, спустились в подвал. Он оказал мне первую домедицинскую помощь, наложил жгуты на руку. Потом приехала "скорая", и они увидели, что у меня еще обломок залетел в живот".

Осколок прошил руку Дмитрия и попал в живот, у селезенки. Дмитрий рассказал, что скорая оперативно отвезла его в госпиталь, где парню сделали 2 операции. Впоследствии перевели в другую больницу, где пробыл 3 дня, а затем объявили эвакуацию из всех больниц Харькова.

Так что Дмитрия вместе с другими пациентами и врачами эвакуировали медицинским поездом во Львов. Последнюю операцию ему делать львовские специалисты.

Сосед не был медиком, но спас жизнь Дмитрия

Медики сделали все возможное, чтобы сделки прошли успешно. Пока парень получает необходимое лечение, впереди реабилитация. Однако это было бы невозможно, если бы было обычное человеческое неравнодушие. Первую медицинскую помощь Дмитрию оказал именно сосед, случайно пробегавший рядом, тоже спасаясь от авиаудара россиян.

Однако, прежде чем скрыться в подъезде или укрытии самому, успел забрать раненого Дмитрия. Фактически он спас жизнь парня. Был ли он медиком, Дмитрий не знает. Как удалось оперативно среагировать и наложить жгут на руку, из которой непрерывно лилась кровь – тоже не знаем. Очевидно, что правила первой домедицинской помощи сработали. Умение накладывать жгут критически важны во время войны.

Дмитрий говорит, что сам был шокирован тем, что сосед не растерялся и умело оказал ему медицинскую помощь. Поэтому безгранично благодарен своему спасателю.

Третью операцию Дмитрию провели во Львове. Впереди период реабилитации / Фото Натали Боднар, 24 канал

Россияне целенаправленно били по людям, по жилым кварталам.

Вместе с Дмитрием прогуляться вышли его друзья. Они все стояли вместе, когда начался обстрел. Ранение получил еще один юноша – осколок попал в ногу. К счастью, он выжил. Третий из компании ребят не пострадал.

Рядом не было ни военных объектов, ни объектов инфраструктуры. Справа – жилые дома, слева – парк. Поэтому целили русские прицельно по людям. Другого объяснения атаки нет.

Мы спросили у Дмитрия, почему он не уехал из города с начала войны. Говорит, что не хотел уезжать, покидать страну и свой родной город. Когда вынужденно эвакуировали на Запад Украины, с Дмитрием уехала бабушка. Она занималась воспитанием парня, является самым близким человеком.

"Я просто не ожидал...", – признает Дмитрий.

Бабушка объяснила, что парень не верил во вторжение России. И сам родился там, в Иркутске.

Мама Дмитрия погибли в автокатастрофе, когда ему было полтора года. 4-летняя бабушка забрала внука из России в Харьков. Так что родные в стране-агрессорке у Дмитрия есть. Однако они не общаются и никогда не общались.

Флешбеки и сны со дня обстрела Дмитрий видит до сих пор

Дмитрий говорит, что сейчас чувствует себя в безопасности, но относительной. Мы записывали наш разговор на следующий день после ракетного обстрела Львова. Несмотря на то, что парень не слышал звуков взрывов, когда узнал атаку – запаниковал. Говорит, что иногда ему сложно ощутить предел реальности войны.

Я когда еще лежал в реанимации, у меня были какие-то флешбеки, мне снились сны, как это все было на самом деле, а потом уже смирился, что это не сон,

– рассказал Дмитрий.

Говорит, что надеется вернуться в Харьков, когда все закончится. Безусловно, верит в нашу победу и хочет просто встать на ноги.

Дмитрий добавил, что это банально, но мы так не думаем. Ничего банального в этих глубоких словах нет. Война научила украинцев ценить действительно важные вещи.

Никакая атака врага не убьет нашу веру в лучшее будущее. Ни одна атака не разобьет нашу мечту о свободной Украине и здоровой, счастливой нации.