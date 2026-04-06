В Резерв+ появилась новая отметка: она делает невозможным бронирование для некоторых украинцев

У некоторых военнообязанных в приложении Резерв+ появилась новая отметка, которая делает невозможным бронирование. Она означает, что гражданин входит в состав оперативного резерва.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.

О каком новом статусе в Резерв+ идет речь?

Марина Бекало объяснила, что оперативный резерв, о котором говорится в Резерв+, формируется из военнообязанных граждан, которые уже имеют опыт участия в боевых действиях или военной службы, проходили базовую общевойсковую подготовку или учебные сборы, а также обладают определенной военной специальностью.

По ее словам, таких лиц назначают для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава ВСУ.

Кроме этого, в резерв включают и военнообязанных граждан в возрасте от 45 лет – до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе, то есть до 60 лет. Их могут зачислить в территориальный резерв для доукомплектования сил территориальной обороны.

В то же время, как объяснила адвокат, статус резервиста непосредственно влияет на возможность получить бронирование.

Резервисты не подлежат бронированию, поскольку законодательством не предусмотрено бронирование лиц, имеющих статус резервистов. Бронированию подлежат только военнообязанные лица,

– отметила Марина Бекало.

Прежде всего это объясняется тем, что оперативный резерв предназначен для быстрого доукомплектования боевых частей в случае обострения военной ситуации, для осуществления ротации или быстрого развертывания сил на фронте.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в Украине увеличилось время рассмотрения заявки на бронирование работников – процесс длится до 72 часов. Быстрее ее обрабатывают для оборонных предприятий, госорганов и компаний с повышенным уровнем безопасности.

