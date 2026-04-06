В Резерв+ появилась новая отметка: она делает невозможным бронирование для некоторых украинцев
- В приложении Резерв+ появилась отметка, которая означает, что гражданин входит в состав оперативного резерва.
- Оперативный резерв формируется из лиц с военным опытом для быстрого доукомплектования боевых частей ВСУ.
У некоторых военнообязанных в приложении Резерв+ появилась новая отметка, которая делает невозможным бронирование. Она означает, что гражданин входит в состав оперативного резерва.
Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.
О каком новом статусе в Резерв+ идет речь?
Марина Бекало объяснила, что оперативный резерв, о котором говорится в Резерв+, формируется из военнообязанных граждан, которые уже имеют опыт участия в боевых действиях или военной службы, проходили базовую общевойсковую подготовку или учебные сборы, а также обладают определенной военной специальностью.
По ее словам, таких лиц назначают для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава ВСУ.
Кроме этого, в резерв включают и военнообязанных граждан в возрасте от 45 лет – до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе, то есть до 60 лет. Их могут зачислить в территориальный резерв для доукомплектования сил территориальной обороны.
В то же время, как объяснила адвокат, статус резервиста непосредственно влияет на возможность получить бронирование.
Резервисты не подлежат бронированию, поскольку законодательством не предусмотрено бронирование лиц, имеющих статус резервистов. Бронированию подлежат только военнообязанные лица,
– отметила Марина Бекало.
Прежде всего это объясняется тем, что оперативный резерв предназначен для быстрого доукомплектования боевых частей в случае обострения военной ситуации, для осуществления ротации или быстрого развертывания сил на фронте.
Напомним, с 1 февраля 2026 года в Украине увеличилось время рассмотрения заявки на бронирование работников – процесс длится до 72 часов. Быстрее ее обрабатывают для оборонных предприятий, госорганов и компаний с повышенным уровнем безопасности.
Мобилизация в Украине может измениться: что известно?
Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине планируют изменить подход к мобилизации, в частности минимизировать количество конфликтов между гражданами и военными ТЦК.
По его словам, сейчас Министерство обороны уже работает над рассмотрением предложений по совершенствованию системы. Вскоре наработки вынесут на детальное обсуждение.
Особое внимание планируют уделить справедливому распределению мобилизационной нагрузки. Вениславский объяснил, что речь идет о ситуации, когда в селах мобилизовали большинство мужчин, одновременно в Киеве, к примеру, картина противоположная.