В результате агрессии Кремля в Украине уже погиб 341 ребенок, еще более 600 ранены

Россия убила уже 341 ребенка в Украине. Еще более 600 несовершеннолетних ранены в результате вражеских атак.

Всего в результате российской агрессии пострадали по меньшей мере 963 ребенка. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Число погибших детей возросло

По состоянию на утро 28 июня более 963 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, 341 ребенок погиб и более 622 ранены,

– говорится в сообщении.

За сутки 27 июня стало известно о 2 погибших и 6 раненых. В ночь на 28 июня российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. Из-за вражеской атаки 6-летняя девочка получила такие травмы, которые были несовместимы с жизнью.

27 июня российские захватчики нанесли авиационный удар по Лисичанску в Луганской области. В результате погиб мальчик 14 лет.

В тот же день военные страны-агрессора обстреляли Немышлянский район Харькова. Ранения получили пять мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.

Стало известно о ранении 9-летнего мальчика в селе Малиновка Покровского района Донецкой области. Произошло это 26 июня в результате вражеской атаки.

Оккупанты продолжают уничтожать учебные заведения в Украине. За весь период войны из-за бомбардировок и обстрелов России повреждено 2061 учебное заведение. Среди них 213 разрушены полностью.

Где в Украине детей пострадало больше всего: данные по областям

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 336;

Харьковской – 183;

Киевской – 116;

Черниговской – 68;

Луганской – 57;

Херсонской – 52;

Николаевской – 48;

Запорожской – 31;

Сумской – 17.

К сожалению, цифры не окончательны. Количество жертв и пострадавших среди несовершеннолетних может быть значительно больше. Дело в том, что в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях определить реальные цифры крайне трудно.

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