В результате агрессии России пострадала почти тысяча детей, в том числе 324 погибли

Российская агрессия безжалостно унесла жизни уже 324 детей в Украине. К сожалению, еще около 600 получили ранения.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Офиса генпрокурора. Всего по состоянию на утро 22 июня в результате полномасштабной вооруженной агрессии России пострадали более 916 детей в Украине.

Важно Сын рассказывает всем, что хочет стать солдатом, – Зеленская

Среди них:

324 ребенка погибли,

более 592 получили ранения.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в:

Донецкой области – 307,

Харьковской области – 175,

Киевской области – 116,

Черниговской области – 68,

Луганской области – 54,

Херсонской области – 52,

Николаевской области – 48,

Запорожской области – 30,

Сумской области – 17.

Недавние случаи причинения вреда детям

21 июня в результате обстрела врагом села Безруки Харьковской области получила смертельные ранения 8-летняя девочка. Ее мать тоже пострадала.

В тот же день из-за обстрела возле пруда Золотая рыбка в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области получили ранения 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

В целом вооруженные силы России повредили 2 052 учебных заведения. Из них 210 разрушены полностью.

Джоли заговорила о детях, пострадавших от войны

Известной американской актрисе Анджелине Джоли, посетившей Украину, также болит за украинских детей.

Эта война – это кризис прав ребенка. Дети несут наибольшие последствия войны,

– мощно написала актриса.

"Совместные усилия, направленные на преодоление физических и эмоциональных травм, должны удовлетворять потребности не только детей Украины, но и Афганистана, Йемена и многих других забытых конфликтов, которые финансируются недостаточно для того, чтобы покрыть потребности детей", – подчеркнула Анджелина Джоли.

Она добавила, что местные организации делают все возможное, чтобы предоставить малышам пищу и образование, необходимые для роста. Однако звезда Голливуда призвала мир к еще большей гуманитарной помощи, чтобы поколение детей имело ресурсы для лечения.

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