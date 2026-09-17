Ночная атака на Укрзализныцю: вражеские БПЛА повредили вокзал в Берестине и инфраструктуру в Киеве

В ночь на 17 сентября российские беспилотники нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области и Киеве. В результате обстрелов были серьезно повреждены вокзал Берестин и станция кольцевой электрички Никольская Слободка.

Ряд поездов будет курсировать с задержками до 6 часов. Об этом сообщила Укрзализныця.

Что известно о российской атаке?

Ночью 17 сентября вражеский БПЛА нанес серьезные разрушения зданию вокзала в городе Берестин на Харьковщине. Пассажиры и работники станции во время воздушной тревоги находились в укрытии. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты железной дороги уже осуществляют обследование инфраструктуры. Движение поездов в Берестин не отменяли, они курсируют по расписанию.

В Киеве Россия повредила инфраструктуру станции кольцевой электрички Никольская Слободка в Днепровском районе столицы. Поэтому поезда с утра курсирует ограниченным кольцом, минуя участок Дарница – Почайна. По оценкам железнодорожников, на полное восстановление этого участка понадобится около суток.

Кроме того, обломками и взрывной волной повреждены стекла и двери в одном из электропоездов, в депо и нескольких других объектах компании.

Что известно о задержках поездов?

В результате атаки железнодорожники вынуждены изменить маршруты некоторых пассажирских поездов. Они объясняют, что это решение обусловлено безопасностью людей.

В частности, поезда №7/8 Одесса – Харьков и №53/54 Днепр – Одесса направят резервным более безопасным путем. Из-за смены маршрута ориентировочное время в пути для этих рейсов увеличится на 6 часов.

Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский впоследствии уточнил, что в Киеве уже в ближайшие часы возобновят движение электрички. Также он подчеркнул, что в ходе сегодняшних атак информации о пострадавших нет.

Так же уже приводим в порядок другие последствия вражеских атак повсюду – от Кировоградщины до Киева (здесь за пару часов уже целиком восстановить полноценное движение Кольцевой электрички, где существенно повредили инфраструктуру нескольких станций),

– написал Перцовский.

Кроме железнодорожной инфраструктуры, в ночь на 17 сентября враг также атаковал "Киевводоканал". В некоторых районах столицы фиксировались проблемы с водоснабжением. Однако сейчас предприятие работает в рабочем режиме.