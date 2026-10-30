Россия атаковала Киевскую область дронами: повреждены дома в 4 районах

Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома.

О последствиях обстрелов рассказали в Киевской областной военной администрации.

Какие последствия атаки в Киевскую область 30 октября?

Под вражеским ударом оказались жилищные сектора и гражданские объекты Вышгородского, Броварского, Бориспольского и Обуховского районов.

В Вышгородском районе в результате вражеской атаки поврежден частный жилой дом и хозяйственное здание. Подобные разрушения потерпел и Броварской район, где изуродована частная усадьба.

Наибольше разрушений жилищного фонда зафиксировано в Обуховском районе. Там обломками и взрывной волной повреждены три частных жилых дома, хозяйственное сооружение, а также объект инфраструктуры.

Кроме того, вражеские беспилотники повредили инфраструктурный объект в Бориспольском районе.

Напомним, что в ночь на 30 октября оккупанты ударили по Киеву баллистикой и дронами.

В Днепровском районе столицы частично разрушено одноэтажное здание. В ходе разведки спасатели обнаружили тело погибшего человека. Также в районе повреждены окна жилого дома и припаркованы на двух локациях.

В Дарницком районе возникли пожары в нежилых зданиях: горели складское здание, мусор, древесина и кровля заброшенного сооружения.