В результате атаки на Киев погибли мама и ее 11-летняя дочь

В ночь на 23 июня Россия цинично атаковала Киев. В результате атаки среди жертв есть мама с дочерью.

Всего на данный момент известно о 9 погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Девочке было 11 лет

41-летнюю маму и 11-летнюю дочь достали из-под завалов в Шевченковском районе Киева.

Последними из-под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем ее 11-летнюю дочь. Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди,

– рассказали в прокуратуре в 16:22.

Также среди погибших есть еще 2 женщины и 5 мужчин. В частности, до сих пор самой молодой жертвой считалась 22-летняя девушка.

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Всего в Шевченковском районе разрушен один из подъездов 5-этажного жилого дома. Также взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома и еще в 7 домах района. Кроме того, сгорели машины.