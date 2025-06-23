Загалом наразі відомо про 9 загиблих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.
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Дівчинці було 11 років
41-річну маму та 11-річну донечку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва.
Останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди,
– розповіли у прокуратурі.