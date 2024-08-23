В ДТЭК показали флаг Украины, который уцелел после ракетной атаки на одну из теплоэлектростанций

Сегодня Украина отмечает День Государственного Флага Украины, цвета которого символизируют мощь и несокрушимость. Так, в ДТЭК показали наш флаг, который уцелел после ракетной атаки на одну из теплоэлектростанций компании.

В пресс-службе обнародовали соответствующее фото. Там отметили символизм этой фотографии.

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Украинский флаг уцелел после атаки врага на теплоэлектростанцию ДТЭК

В День Государственного Флага в ДТЭК показали как выглядит флаг, уцелевший после ракетной атаки России на одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Для нас эта фотография особенно символична, ведь она напоминает, что Украину невозможно ни сломать, ни преодолеть,

– говорится в сообщении.

Так также выразили благодарность защитникам и защитницам Украины. "Именно вы (военные ВСУ – 24 Канал) вселяете надежду, что наш флаг снова будет развеваться над каждым населенным пунктом, временно оккупированным врагом", – добавили там.

Выстоим и победим,

– отметили в ДТЭК.



Флаг Украины, который уцелел после атаки врага на теплоэлектростанцию ДТЭК / Фото компании