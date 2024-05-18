Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, чтобы прежде всего важна плотность защиты объектов критической энергетической инфраструктуры. Это зависит не от энергетиков, а от Сил обороны, которые изо всех сил пытаются защитить Украину от ударов врага.

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Кроме мощной противовоздушной обороны нужно создать резерв средств и оборудования. Все это необходимо, чтобы восстанавливать поврежденные объекты. Сформировать денежный резерв и решить долговую проблему должно правительство. Ведь в Украине есть миллиарды гривен долгов, а это не дает возможности создавать определенный запас средств и выделять их на закупку оборудования.

Западные партнеры нам помогают, но мы понимаем, что этого недостаточно. В лучшем случае они могут предоставить нам 10% от нужного оборудования как гуманитарную помощь. Все остальное нужно покупать,

– рассказал Геннадий Рябцев.

Учитывая это, есть потребность повысить цены на электрическую энергию для населения, потому что сейчас на кону собственно наличие электрической энергии, а даже не способность заплатить за нее. Если решение о росте цен не будет принято, то самой электрической энергии может вообще не быть.

"Если раньше я говорил о повышении до 3.50 грн, то сейчас уже так не будет. Говорится о 4.50 гривен за киловатт-час, а, возможно, и больше", – добавил эксперт по энергетическим вопросам.

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Сейчас очень важно формировать резервы возможностей решения долговой проблемы, обеспечение упрощенного присоединения энергетических установок малой мощности к объединенной энергетической системе Украины. Также надо создавать малые системы распределения, которые обеспечивают питанием районы в городах или отдельные населенные пункты.

Нужно восстановление тех станций, которые ранее работали на промышленных предприятиях в крупных городах. Также критическим является обеспечение источниками бесперебойного питания объектов инфраструктуры. Здесь пригодятся различные дизельгенераторы с запасами топлива на случай аварийных отключений. А самое важное – рациональное использование электрической энергии, которая есть в наличии.

Если все это будет сделано, то тогда мы нормально пройдем отопительный сезон. Но нужны усилия всех, не только центрального правительства, но и каждого отдельного гражданина,

– подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.

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