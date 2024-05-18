Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, щоб насамперед важлива щільність захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Це залежить не від енергетиків, а від Сил оборони, які з усіх сил намагаються захистити Україну від ударів ворога.

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Окрім потужної протиповітряної оборони потрібно створити резерв коштів та обладнання. Все це необхідно, щоб відновлювати пошкоджені об'єкти. Сформувати грошовий резерв та розв'язати боргову проблему має уряд. Адже в України є мільярди гривень боргів, а це не дає можливості створювати певний запас коштів і виділяти їх на закупівлю обладнання.

Західні партнери нам допомагають, але ми розуміємо, що цього недостатньо. У найкращому випадку вони можуть надати нам 10% від потрібного обладнання як гуманітарну допомогу. Все інше потрібно купляти,

– розповів Геннадій Рябцев.

З огляду на це, є потреба підвищити ціни на електричну енергію для населення, тому що зараз на кону власне наявність електричної енергії, а навіть не здатність заплатити за неї. Якщо рішення про зростання цін не буде ухвалене, то самої електричної енергії може взагалі не бути.

"Якщо раніше я казав про підвищення до 3.50 грн, то зараз вже так не буде. Мовиться про 4.50 гривень за кіловат-годину, а, можливо, й більше", – додав експерт з енергетичних питань.

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Зараз дуже важливо формувати резерви можливостей розв'язання боргової проблеми, забезпечення спрощеного приєднання енергетичних установок малої потужності до об'єднаної енергетичної системи України. Також треба створювати малі системи розподілу, які забезпечують живленням райони в містах чи окремі населені пункти.

Потрібне відновлення тих станцій, які раніше працювали на промислових підприємствах у великих містах. Також критичним є забезпечення джерелами безперебійного живлення об'єктів інфраструктури. Тут у пригоді будуть різноманітні дизельгенератори із запасами палива на випадок аварійних вимкнень. А найважливіше – раціональне використання електричної енергії, яка є в наявності.

Якщо все це буде зроблено, то тоді ми нормально пройдемо опалювальний сезон. Але потрібні зусилля усіх, не лише центрального уряду, але й кожного окремого громадянина,

– наголосив експерт з енергетичних питань.

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