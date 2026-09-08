Российские "Шахеды" прицельно ударили по поезду Киев – Сумы

Враг продолжает атаковать украинскую железную дорогу. 9 сентября оккупанты поразили пассажирский поезд сообщением Киев – Сумы. Он перевозил 90 пассажиров.

Как сообщили в Укрзализныце, вражеская атака произошла на подъезде поезда в областной центр.

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Враг нанес по поезду два прицельных удара "Шахедами".

Мониторинговая команда железнодорожников вовремя зафиксировала воздушную угрозу и остановила подвижной состав на промежуточной станции еще до попадания.

Эвакуация пассажиров, поездной и локомотивной бригад прошла без задержек. Всех людей оперативно вывели в безопасное место, благодаря чему никто не пострадал.

Для отправки пассажиров в пункты назначения оперативно выделили автобусы. Транспорт предоставили в сотрудничестве с Сумской областной военной администрацией.

В железнодорожной компании подчеркнули, что целенаправленные удары по гражданским поездам являются военным преступлением.

Несмотря на постоянные попытки врага прервать логистику, железнодорожники продолжают поддерживать сообщение с прифронтовыми общинами.

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Это не первый случай целенаправленной атаки на гражданские поезда.

В частности, 2 сентября российский дрон ударил вблизи поезда Одесса – Днепр на Приднепровской железной дороге.

Ночью 1 сентября российские войска массированно атаковали Киев и область. Россияне прицельно ударили баллистической ракетой по железнодорожному депо и другим объектам железной дороги. Погибли семь человек, шесть из них были работниками "Укрзализныци".