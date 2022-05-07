В результате наступления ВСУ россияне потеряли контроль над Циркунами
Источник:Генеральный штаб ВСУ
ВСУ продолжают освобождать украинские города и села от российских захватчиков. В результате наступления украинских защитников россияне потеряли контроль над Циркунами в Харьковской области.
Новые данные Генеральный штаб ВСУ обнародовал 7 мая в 18.00. Украинские защитники и защитницы уже 73 дня героически защищают родную землю от российских оккупантов.
Заметьте Эвакуация гражданских из "Азовстали" стоила жизни 3 военным, еще 6 получили ранения
В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны,
– говорится в сообщении.
Российские захватчики пытались наступать в направлении Вернополья. Однако никакого успеха враг не имел. Оккупанты понесли потери и отошли.
На Слобожанском направлении российские захватчики сосредоточили основные усилия, чтобы не допустить продвижение воинов ВСУ в направлении государственной границы Украины. Войска 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии западного военного округа русские захватчики усилили за счет подразделений резерва.
В районах Прудянки и Слатиного оккупанты применяли артиллерию.
Потери оккуппантов по состоянию на 7 мая
Украинские защитники и защитницы продолжают нанести российским захватчикам значительные потери. По состоянию на 7 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о 25 100 ликвидированных захватчиках. Количество уничтоженных оккупантов может быть еще больше, ведь процесс подсчета усложняют продолжающиеся боевые действия.
Кроме того, украинские герои уничтожили:
- танков – 1122 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 713 единиц;
- артиллерийских систем – 509 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 84 единицы;
- реактивные системы залпового огня – 172 единицы;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 155 единиц.
ВСУ возобновили контроль над 6 населенными пунктами в Харьковской области
Генштаб ВСУ 6 мая сообщил, что украинские защитники и защитницы возобновили контроль над 6 селами в Харьковской области. Герои освободили следующие населенные пункты:
- Александровку;
- Федоровку;
- Украинку;
- Шестаково;
- Победу;
- часть села Черкасские Тишки.
Заметьте – ВСУ отчаянно отразили 2 атаки врага в Донецкой области: смотрите видео