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24 Канал Главные новости В результате ночной комбинированной атаки в Полтаве поврежден железнодорожный вокзал
29 июня, 10:31
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В результате ночной комбинированной атаки в Полтаве поврежден железнодорожный вокзал

Анастасия Безейко

Ночью воскресенья, 29 июня, Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные БПЛА. В частности, пострадала железнодорожная инфраструктура.

В Полтаве поврежден вокзал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Поврежден вокзал "Полтава-Южная"

В результате ночной атаки противника поврежден вокзал "Полтава-Южная" – выбиты окна, двери, частично разрушены потолки.

Кроме того, из-за ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.

 