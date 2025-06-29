В результате ночной комбинированной атаки в Полтаве поврежден железнодорожный вокзал

Ночью воскресенья, 29 июня, Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные БПЛА. В частности, пострадала железнодорожная инфраструктура.

В Полтаве поврежден вокзал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Смотрите также Ракеты и БпЛА врага массированно атаковали Украину: каковы последствия Поврежден вокзал "Полтава-Южная" В результате ночной атаки противника поврежден вокзал "Полтава-Южная" – выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Кроме того, из-за ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.