В результате ночных обстрелов Харькова загорелся супермаркет и производственный объект

В ночь на 8 июня российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. В этот раз они "демилитаризовали" и "денацифицировали" супермаркет и производственный объект.

Как рассказали спасатели, в результате ночных обстрелов вспыхнули пожары. В общей сложности их в городе было 7.

Важно Погибший и 3 раненых, кафиры стреляют по жилым кварталам, – Терехов об обстреле Харькова

В то же время, больше деталей рассказали в Офисе Президента. Там сказали, что ночь в Харькове прошла с обстрелами, но без пострадавших. Горели:

гаражные кооперативы,

супермаркет,

нежилые помещения.

Оккупанты обстреливали Харьковский район и Чугуевский районы. Всего за сутки 11 пострадавших и 4 погибших.

Последствия ночного "прилета" в один из супермаркетов в Харькове: смотрите видео

Последствия ночных обстрелов Харькова / Фото с телеграмм-канала "Нетипичный Харьков"

За минувшие сутки спасатели совершили 27 оперативных выездов, из которых на ликвидацию пожаров – 11, в том числе:

пожаров вызванных обстрелами – 7,

пожаров по другим причинам – 4,

2 – для проведения аварийно-спасательных работ,

2 раза в помощь коммунальным службам,

1 выезд для оказания помощи населению,

1 – на дежурство,

10 – другие выезды.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, случились:

в Холодногорском (1) районе Харькова,

а также Чугуевском (4) и Харьковском (2) районах области. В

Интересно, что российские телеграмм-каналы сразу начали объяснять цинические действия своей армии тем, что на территории харьковского супермаркета находилась едва ли не база НАТО. Однако фактически они ударили по супермаркету, чтобы жителям района негде было покупать продукты. Вот она – все могущество русской армии.

Харьков продолжает жить

По словам Терехова, сейчас Харьков снабжен продовольствием, работают все рынки, супермаркеты и аптеки, которые не удалось разрушить оккупантам. Также нормально работает общественный транспорт, все станции метро.

Кроме того, он добавил, что все коммунальные службы работают. Открыты некоторые рестораны и кафе, то есть малый бизнес начинает потихоньку возвращаться к обычной жизни.

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