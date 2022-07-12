Синегубов показал ужасающие последствия обстрела Харькова и рассказал о состоянии пострадавших

12 июля 2022 , 18:39
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телеграм Олега Синегубова

Враг в очередной раз обстрелял Харьков. В результате удара 12 июля 5 человек получили ранения, их пришлось госпитализировать в больницу.

Жуткие последствия обстрела показал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он сообщил, что медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших – средней тяжести.

Под ударом россиян по-прежнему гражданские объекты и мирные харьковчане. За каждое такое преступление оккупантов ожидает неотвратимое наказание,
– подчеркнул Синегубов.

В результате удара были разрушены здания и разбиты автомобили, иссеченные осколками дерева. Вспыхнули пожары на частных предприятиях и производствах. Глава Харьковской ОВА призвал жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.

Последствия ударов по Харькову / Фото Олега Синегубова

Добавим, что днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по:

  • автосервису,
  • жилому дому.

Как прошла ночь 12 июля

По словам Синегубова, россияне не отходят от своей тактики устрашения мирного населения Харьковщины. Так, этой ночью противник нанес очередной ракетный удар по Харькову.

В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. О том, что за ночь 12 июля в Харькове нет новых жертв или пострадавших, сообщила советница председателя Харьковского областного совета в эфире всеукраинского телемарафона.

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Автор: Альона Захарова