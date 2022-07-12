Синегубов показал ужасающие последствия обстрела Харькова и рассказал о состоянии пострадавших
Источник:телеграм Олега Синегубова
Враг в очередной раз обстрелял Харьков. В результате удара 12 июля 5 человек получили ранения, их пришлось госпитализировать в больницу.
Жуткие последствия обстрела показал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Он сообщил, что медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших – средней тяжести.
Под ударом россиян по-прежнему гражданские объекты и мирные харьковчане. За каждое такое преступление оккупантов ожидает неотвратимое наказание,
– подчеркнул Синегубов.
В результате удара были разрушены здания и разбиты автомобили, иссеченные осколками дерева. Вспыхнули пожары на частных предприятиях и производствах. Глава Харьковской ОВА призвал жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах.
Последствия ударов по Харькову / Фото Олега Синегубова
Добавим, что днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по:
- автосервису,
- жилому дому.
Как прошла ночь 12 июля
По словам Синегубова, россияне не отходят от своей тактики устрашения мирного населения Харьковщины. Так, этой ночью противник нанес очередной ракетный удар по Харькову.
В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. О том, что за ночь 12 июля в Харькове нет новых жертв или пострадавших, сообщила советница председателя Харьковского областного совета в эфире всеукраинского телемарафона.
Атака на Харьков 11 июля: коротко
- Утром 11 июля враг атаковал Харьков и попал не в военные объекты, а в гражданскую инфраструктуру. Оккупанты повредили школу, шиномонтаж и другие гражданские объекты.
- В результате атаки врага 3 человека погибли, еще 31 – получили ранения. Из-за действий врага пришлось приостановить движение Салтовского метро.
- Кроме того, в ночь на 11 июля россияне попали в многоэтажку. К счастью, обошлось без жертв.
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