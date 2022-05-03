В результате обстрела Львова один человек ранен, – Садовый
Источник:фейсбук Андрея Садового
3 мая российский враг нанес ракетные удары по Львову. После взрывов в городе возникли проблемы с электроснабжением.
К тнеКак стало известно впоследствии, были повреждены 3 электроподстанции. Сейчас городской голова Андрей Садовый сообщил о пострадавших – один человек ранен.
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В результате обстрела Львова один человек ранен
Как заявил мэр Львова, вечером в 22:10 в результате вражеских ракетных ударов по городу один человек получил ранения. Однако это предварительная информация. Число пострадавших уточняется.
В настоящее время продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанций, которые были повреждены.
В результате обстрела Львова один человек ранен / Фото из фейсбука Андрея Садового
Что известно об ударах по Львову:
- Вечером 3 мая российские оккупанты выпустили ракеты на ряд областей Украины. В Николаеве, Одессе, Львове, Виннице, на Закарпатье, Днепропетровщине и Кировоградщине раздались взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей стране.
- Так, по Львовщине нанесли несколько ракетных ударов. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги.
- Первое сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Тревога" в 20:24 3 мая, впоследствии информацию подтвердили также мэр Львова и глава Львовской ОВА.
- Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Как заявил мэр Львова, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены 3 электроподстанции.
- Кроме того, Укрзализныця сообщила, что ряд поездов на подъезде ко Львову будет следовать с задержкой.
- По состоянию на 22:10 Андрей Садовый сообщил о пострадавших – один человек ранен.
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