В результате обстрела Львова один человек ранен, – Садовый

3 мая российский враг нанес ракетные удары по Львову. После взрывов в городе возникли проблемы с электроснабжением.

К тнеКак стало известно впоследствии, были повреждены 3 электроподстанции. Сейчас городской голова Андрей Садовый сообщил о пострадавших – один человек ранен.

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В результате обстрела Львова один человек ранен

Как заявил мэр Львова, вечером в 22:10 в результате вражеских ракетных ударов по городу один человек получил ранения. Однако это предварительная информация. Число пострадавших уточняется.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанций, которые были повреждены.

В результате обстрела Львова один человек ранен / Фото из фейсбука Андрея Садового

Что известно об ударах по Львову:

Вечером 3 мая российские оккупанты выпустили ракеты на ряд областей Украины. В Николаеве, Одессе, Львове, Виннице, на Закарпатье, Днепропетровщине и Кировоградщине раздались взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей стране.

Так, по Львовщине нанесли несколько ракетных ударов. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги.

Первое сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Тревога" в 20:24 3 мая, впоследствии информацию подтвердили также мэр Львова и глава Львовской ОВА.

Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Как заявил мэр Львова, в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, в городе повреждены 3 электроподстанции.

Кроме того, Укрзализныця сообщила, что ряд поездов на подъезде ко Львову будет следовать с задержкой.

По состоянию на 22:10 Андрей Садовый сообщил о пострадавших – один человек ранен.

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