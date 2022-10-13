В результате обстрела Николаева погибли по меньшей мере 3 человека

В результате ракетных обстрелов Николаева погибли по меньшей мере трое мирных жителей.

По информации областной прокуратуры, известно по меньшей мере о трех погибших в результате обстрела. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.