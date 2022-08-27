В результате обстрела поселка в Запорожье погибли женщина и двое ее маленьких детей

В результате обстрела оккупированного поселка Каменка в Запорожье погибли женщина и двое маленьких деток. россияне совершили эту циничную атаку 26 августа.

Цинический обстрел им нужен был лишь для того, чтобы обвинить ВСУ в ударах по мирному населению. Всего в результате погибли по меньшей мере 5 человек.

Это событие россияне с целью провокации обстреляли оккупированную Каменку в Запорожье: предварительно, есть жертвы

Что известно о погибших

Детали трагедии рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что погибшим детям было всего 8 и 2 года. Также чиновник выразил соболезнования близким и родным погибших.

Все 6 выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам. Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания,

– указал председатель ОВА.

Погибшей с детьми Анастасии было 29 лет. Она работала заведующей культурно-массовым сектором коммунального учреждения "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета. Старух отметил, что в Каменце ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами.

Погибшая женщина и последствия обстрела ее дома / Фото из телеграммы Александра Старуха

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