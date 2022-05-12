В результате обстрелов Лозовской общины погиб человек, уничтожен склад сельхозпродукции

В Лозовском районе Харьковской области 12 мая был неспокойный день. В результате ракетных обстрелов там погиб один человек.

Вражеский боеприпас попал и разрушил склад сельхозпродукции. Об этом сообщил вечером того же дня мэр Лозовой Сергей Зеленский.

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Что известно об этой атаке

Погибший был гражданским, однако пока деталей не разглашают. Мэр пообещал обнародовать больше информации на следующий день.

С учетом моментов безопасности, больше подробностей расскажу завтра. Пока наземной опасности в Лозовской общине нет. Но есть ракетная,

– подытожил Сергей Зеленский.

Также пока неизвестно, в каком населенном пункте уничтожили склад. Мэр пожелал горожанам спокойной ночи.

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В регионе раздавались взрывы

Незадолго до 10 часов вечера 11 мая сообщили, что возле Харькова прогремели несколько взрывов. Местные жители обнародовали сразу несколько видео и фото, где было видно, что начались и пожары.

Звуки взрывов были слышны только на одном видео. В подписи к нему отметили, что вскоре исчезло газоснабжение сразу в нескольких селах области. По состоянию на начало следующих суток, неизвестно, была ли это атака врага.

Другое разрушение в этот день

11 мая оккупационные войска России продолжили обстрелы на Донбассе. Во время одного из них им удалось попасть в склад в Краматорске, где хранилась аммиачная селитра.

Как следствие произошел взрыв и местные жители призвали быть осторожными. Мэр города Вадим Лях сообщил, что непосредственной опасности для жизни людей нет. Однако порекомендовал ограничить пребывание на улице, а также плотно закрывать окна в домах днем.

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