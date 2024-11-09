В результате падения дрона под Одессой на территории одного из ЖК вспыхнули около 15 авто

Россия нанесла массированный удар ударными БпЛА по Одесской области в ночь на 9 ноября. Один из дронов упал на территории одного из ЖК.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера. В результате падения дрона вспыхнуло 15 авто.

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Какие последствия падения БпЛА

В поселке Авангард, что под Одессой, один из российских ударных БпЛА упал на территории ЖК. На месте падения возник масштабный пожар.

Загорелись около 15 автомобилей, повреждены жилые дома. Пострадали 5 человек, среди них один ребенок,

– сообщил Кипер.

Последствия падения БпЛА / Фото Олега Кипера

В Офисе Генерального прокурора добавили, что повреждения получили многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома и складские помещения частного предприятия. Там также добавили, что по меньшей мере 10 автомобилей горожан были полностью уничтожены огнем.

Напомним, что в ночь на 9 ноября россияне выпустили по Украине 51 ударный БПЛА. ПВО сбила 32 беспилотника, 18 было локально потеряно в разных регионах.