Об этом сообщает BBC.
Что известно о пожаре?
В городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго произошел масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 24 школьника. Дети погибли в давке, пытаясь спастись от огня, охватившего две школы. Среди погибших могут быть и взрослые, а окончательное число жертв пока неизвестно.
Пожар произошел вечером 10 сентября в густонаселенной коммуне Кадуту в Букаву. Предварительно известно, что огонь охватил территорию двух школ, после чего школьники начали массово пытаться выбраться из зданий. В результате паники возникла давка, в которой погибли не менее 24 ребенка.
В то же время трагедия не ограничилась школами. По предварительным данным, пламя уничтожило около 300 домов, расположенных вблизи места возгорания.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Причина пожара пока остается неизвестной. Свидетель рассказал, что огонь удалось потушить ко второй половине дня, однако даже после этого над обломками зданий и кровельным металлом продолжал подниматься дым.
Пострадавшие в результате пожара были доставлены в ближайшие больницы. В то же время местные власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, поскольку спасатели продолжают работать на месте трагедии.
Правительство Демократической Республики Конго также отреагировало на трагедию. В Киншасе не назвали точное число погибших, но подтвердили, что в результате пожара есть жертвы и много раненых. Министр выразил соболезнования семьям погибших и поручил оценить состояние поврежденных школ, чтобы учебный процесс в регионе не пришлось надолго прерывать.
Букаву является административным центром провинции Южное Киву и одним из самых густонаселенных городов Демократической Республики Конго. Город расположен на холмах, а в феврале 2025 года его захватили повстанцы группировки M23.
Эта трагедия произошла вскоре после другого смертельного инцидента в стране. В начале сентября в Киншасе люди погибли в давке во время пожара в банкетном зале, где проходила свадьба. После этого правительство распорядилось усилить меры безопасности и провести проверки мест массового скопления людей по всей стране.
Кроме того, на востоке Демократической Республики Конго вспышка Эболы распространяется быстрее, чем медики успевают отслеживать заражения. Болезнь уже охватила три провинции, в том числе Южное Киву.
По состоянию на 21 мая в стране подтвердили 83 случая заражения Эболой, еще 746 случаев считаются подозрительными. Также выявили 1603 контактных лица, однако за день медики смогли проверить лишь 342 из них.