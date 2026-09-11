Про це повідомляє BBC.

Що відомо про пожежу?

У місті Букаву на сході Демократичної Республіки Конго сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше 24 школярі. Діти загинули у тисняві, коли намагалися втекти від вогню, який охопив дві школи. Серед загиблих можуть бути й дорослі, а остаточна кількість жертв наразі невідома.

Пожежа сталася ввечері 10 вересня у густонаселеній комуні Кадуту в Букаву. Попередньо відомо, що вогонь охопив територію двох шкіл, після чого школярі почали масово намагатися вибратися з будівель. Унаслідок паніки виникла тиснява, у якій загинули щонайменше 24 дитини.

Водночас трагедія не обмежилася школами. За попередніми даними, полум'я знищило близько 300 будинків, розташованих поблизу місця займання.

Причина пожежі наразі залишається невідомою. Свідок розповів, що вогонь вдалося загасити до другої половини дня, однак навіть після цього над уламками будівель та покрівельним металом продовжував здійматися дим.

Постраждалих унаслідок пожежі доправили до найближчих лікарень. Водночас місцева влада попереджає, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Уряд Демократичної Республіки Конго також відреагував на трагедію. У Кіншасі не назвали точну кількість загиблих, але підтвердили, що внаслідок пожежі є жертви та багато поранених. Міністр висловив співчуття родинам загиблих і доручив оцінити стан пошкоджених шкіл, аби навчальний процес у регіоні не довелося надовго переривати.

Букаву є адміністративним центром провінції Південне Ківу та одним із найбільш густонаселених міст Демократичної Республіки Конго. Місто розташоване на пагорбах, а в лютому 2025 року його захопили повстанці угруповання M23.

Ця трагедія сталася невдовзі після іншого смертельного інциденту в країні. На початку вересня у Кіншасі люди загинули в тисняві під час пожежі в банкетній залі, де проходило весілля. Після цього уряд наказав посилити заходи безпеки та провести перевірки місць масового скупчення людей по всій країні.

Крім того, на сході Демократичної Республіки Конго спалах Еболи поширюється швидше, ніж медики встигають відстежувати зараження. Хвороба вже розповсюдилася на три провінції, серед яких Південне Ківу.

Станом на 21 травня у країні підтвердили 83 випадки зараження Еболою, ще 746 випадків вважають підозрілими. Також встановили 1603 контактних осіб, однак за день медики змогли перевірити лише 342 із них.