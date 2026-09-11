Трагедия в Конго: в результате пожара в двух школах погибли не менее 24 детей

В городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго произошел крупный пожар, в результате которого погибли более 20 школьников. Дети оказались в давке, пытаясь спастись от огня, охватившего две школы.

Об этом сообщает BBC.

Что известно о пожаре?

В городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго произошел масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 24 школьника. Дети погибли в давке, пытаясь спастись от огня, охватившего две школы. Среди погибших могут быть и взрослые, а окончательное число жертв пока неизвестно.

Пожар произошел вечером 10 сентября в густонаселенной коммуне Кадуту в Букаву. Предварительно известно, что огонь охватил территорию двух школ, после чего школьники начали массово пытаться выбраться из зданий. В результате паники возникла давка, в которой погибли не менее 24 ребенка.

В то же время трагедия не ограничилась школами. По предварительным данным, пламя уничтожило около 300 домов, расположенных вблизи места возгорания.

Причина пожара пока остается неизвестной. Свидетель рассказал, что огонь удалось потушить ко второй половине дня, однако даже после этого над обломками зданий и кровельным металлом продолжал подниматься дым.

Пострадавшие в результате пожара были доставлены в ближайшие больницы. В то же время местные власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, поскольку спасатели продолжают работать на месте трагедии.

Правительство Демократической Республики Конго также отреагировало на трагедию. В Киншасе не назвали точное число погибших, но подтвердили, что в результате пожара есть жертвы и много раненых. Министр выразил соболезнования семьям погибших и поручил оценить состояние поврежденных школ, чтобы учебный процесс в регионе не пришлось надолго прерывать.

Букаву является административным центром провинции Южное Киву и одним из самых густонаселенных городов Демократической Республики Конго. Город расположен на холмах, а в феврале 2025 года его захватили повстанцы группировки M23.

Эта трагедия произошла вскоре после другого смертельного инцидента в стране. В начале сентября в Киншасе люди погибли в давке во время пожара в банкетном зале, где проходила свадьба. После этого правительство распорядилось усилить меры безопасности и провести проверки мест массового скопления людей по всей стране.

Кроме того, на востоке Демократической Республики Конго вспышка Эболы распространяется быстрее, чем медики успевают отслеживать заражения. Болезнь уже охватила три провинции, в том числе Южное Киву.

По состоянию на 21 мая в стране подтвердили 83 случая заражения Эболой, еще 746 случаев считаются подозрительными. Также выявили 1603 контактных лица, однако за день медики смогли проверить лишь 342 из них.