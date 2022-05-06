В результате ракетного удара по Лозовской общине на Харьковщине погиб человек
6 мая 2022 , 00:41Читати новину українською
Источник:Сергей Зеленский
Оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине на Харьковщине. В результате атаки врага погиб человек.
Соответствующую информацию обнародовал глава Лозовской общины Сергей Зеленский, пишет 24 канал. О трагедии чиновник сообщил вечером 5 мая.
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Сегодня (речь идет о 5 мая – 24 канал) был трагический день – нашу общину обстреляли ракетами. Есть одна жертва, погиб человек,
– сказал Сергей Зеленский.
Предварительно известно, что враг с 24 февраля агрессивно обстреливает Харьков и область, уничтожая мирное население.