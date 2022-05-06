В результате ракетного удара по Лозовской общине на Харьковщине погиб человек

Оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине на Харьковщине. В результате атаки врага погиб человек.

Соответствующую информацию обнародовал глава Лозовской общины Сергей Зеленский, пишет 24 канал. О трагедии чиновник сообщил вечером 5 мая.

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Лозовскую общину Россия атаковала ракетами

Сегодня (речь идет о 5 мая – 24 канал) был трагический день – нашу общину обстреляли ракетами. Есть одна жертва, погиб человек,

– сказал Сергей Зеленский.

Предварительно известно, что враг с 24 февраля агрессивно обстреливает Харьков и область, уничтожая мирное население.

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