Российская атака на Одесщину: поврежден приют для животных

В результате российских обстрелов в Одесской области поврежден приют для животных. Во время атаки погибла одна собака, еще одна – получила ранения.

Как сообщает ГСЧС Украины, пожарные сумели остановить распространение огня и спасти от уничтожения расположенное рядом главное здание приюта. Однако в результате попадания были повреждены вольеры и внешний забор учреждения.

Кроме того, на расположенной поблизости стоянке вспыхнул пожар, охвативший транспортные средства. В огне полностью сгорели 14 легковых автомобилей, а еще 13 машин получили повреждения различной степени.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 14 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС. Также на месте происшествия работали 6 специалистов и одна единица техники от Ассоциации добровольных пожарных Украины.