Россияне умышленно ударили дроном по авто ДТЭК в Одесской области: погиб энергетик, пострадавший

Российский беспилотник изменил курс и нанес прицельный удар по автомобилю с бригадой энергетиков. В результате этой атаки один специалист погиб, а его коллега получил ранения.

Как сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, трагедия произошла после объявления воздушной тревоги, когда сотрудники отъехали от подстанции. Вражеский дрон намеренно изменил курс, чтобы атаковать именно их автомобиль.

Последствия циничной атаки

Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это невосполнимая утрата для всей семьи ДТЭК,

– написали в ДТЭК.

В компании добавили, что раненому электромонтеру оказывается медицинская помощь.

В целом в течение дня оккупанты массированно наносили удары по гражданской и критической инфраструктуре региона.

Кроме удара по энергетикам, российские войска повредили объект инфраструктуры и производственно-складское здание одного из предприятий. Из-за этих обстрелов пострадали еще три человека.

Спасатели ликвидировали пожар, а правоохранители фиксируют очередные военные преступления.

Последствия вражеских обстрелов Одесской области / Одесская ОВА

Напомним, под прицелом России весь день находится Киев. Днем в результате очередной атаки вражеские беспилотники попали в офисное здание и склад, который использовал McDonald's. В результате удара по офису погибли четыре человека. Еще семеро пострадали, в том числе ребенок.