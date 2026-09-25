Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, трагедія сталася після оголошення повітряної тривоги, коли працівники від'їхали від підстанції. Ворожий дрон умисно змінив курс, щоб атакувати саме їхню автівку.

Наслідки цинічної атаки

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Це непоправна втрата для всієї родини ДТЕК,

– написали у ДТЕК.

У компанії додали, що пораненому електромонтеру надається медична допомога.

Загалом протягом дня окупанти масовано били по цивільній та критичній інфраструктурі регіону.

Окрім удару по енергетиках, російські війська пошкодили об'єкт інфраструктури та виробничо-складську будівлю одного з підприємств. Через ці обстріли постраждали ще троє людей. Рятувальники ліквідували пожежу, а правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини.

Наслідки ворожих обстрілів Одещини / Одеська ОВА

Нагадаємо, під прицілом Росії увесь день перебуває Київ. Вдень внаслідок чергової атаки ворожі безпілотники влучили в офісну будівлю та склад, який використовував McDonald’s. Унаслідок удару по офісу загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, зокрема дитина.