В результате удара по Херсону "минуснулись" 180 оккупантов: 5 дней разбирали завалы

ВСУ ударили по зданию, где размещался личный состав и военная техника врага в Херсоне. В результате ликвидировали около 180 оккупантов.

Удар был нанесен еще 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис". Об этом сообщили в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.

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Разбирали завалы 5 дней

Захватчики пытались скрыть безумные потери. Подразделения росгвардии и фсб 5 дней разбирали завалы и доставали тела погибших.

Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне,

– отметили в Генштабе.

Обратите внимание! За сутки авиация Сил обороны ударила по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Утраты россиян еще уточняют.

Подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник оккупантов. Ракетные войска и артиллерия накрыли огнем пункт управления противника и боеприпасы.

Оккупанты готовят пути отступления

Украинские защитники вывели из строя все переправы через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. К примеру, в районе Каховской ГЭС они затопили 9 вагонов, чтобы построить переправу.

На оккупированных территориях захватчики принуждают местных бизнесменов вести расчеты в рублях. Еженедельно проводят проверки и угрожают национализировать, то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

Последние новости из Херсонского направления

ВСУ уже освободили четыре общины в Херсонской области. Несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой.

Контрнаступление продолжается. Россияне создают укрепления не только на правом берегу Херсона, а уже начали и на левом.

17 сентября была информация о взрывах в Херсонской области. Вероятно, "прилетело" за Антоновку – в стороне Каховки.

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