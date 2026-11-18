18 ноября российские войска нанесли удар по центру Одессы. Взрыв вызвал пожар; также известно о погибших и пострадавших.

Об атаке сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Каковы последствия удара?

Повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько машин.

По состоянию на 11:24 стало известно о двух погибших. Также есть пострадавшие. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Враг нанес удар по центру Одессы / Одесская ОВА

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что 15 ноября Россия массированно атаковала Одесскую область. Тогда вражеские попадания привели к пожарам и разрушению автомобильного центра и складов с зерном.