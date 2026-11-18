Наслідки атаки на Одесу 18 листопада / Одеська ОВА
Російські війська 18 листопада тричі завдали удару по Одесі. Спалахнула пожежа, також відомо про жертв і постраждалих.
Про атаку повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
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Які наслідки удару?
Пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька автівок.
Станом на 11:45 стало відомо про трьох загиблих. Серед них — дві жінки та чоловік.
Також є постраждалі. Усім надається необхідна медична допомога.
Після оголошення повітряної тривоги о 12:05 російські війська завдали по Одесі третього удару. За наявною інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені. Інформація щодо нових наслідків обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія масовано атакувала Одещину 15 листопада. Тоді ворожі влучання спричинили пожежі та руйнування автомобільного центру й складів із зерном.
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