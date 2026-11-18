Про атаку повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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Які наслідки удару?

Пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька автівок.

Станом на 11:45 стало відомо про трьох загиблих. Серед них — дві жінки та чоловік.

Також є постраждалі. Усім надається необхідна медична допомога.

Після оголошення повітряної тривоги о 12:05 російські війська завдали по Одесі третього удару. За наявною інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені. Інформація щодо нових наслідків обстрілу уточнюється.

Ворог завдав удару по середмістю Одеси / Одеська ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія масовано атакувала Одещину 15 листопада. Тоді ворожі влучання спричинили пожежі та руйнування автомобільного центру й складів із зерном.