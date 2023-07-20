В результате удара по Одессе есть погибший: 21-летнего охранника вытащили из-под завалов
Источник:Олег Кипер
В результате ночного удара россиян по Одессе погиб человек. Тело погибшего мужчины достали из-под завалов гражданского здания.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его информации, погибшим оказался парень 2002 года рождения.
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К сожалению, в результате ночной российской атаки есть один погибший в Одессе. Погибший – охранник гражданского здания, 2002 года рождения,
– сообщил чиновник.
Сколько человек пострадали во время атаки
В Одесской областной прокуратуре сообщили, что по факту ночного удара начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
От взрыва вражеской ракеты в центре Одессы множественные ранения получили по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летний парень, они госпитализированы в больницу. По состоянию на 11 часов под завалами найдено тело одного погибшего,
– говорится в сообщении.
В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной атаки по городу Одесса пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС.
"В городские больницы госпитализировали троих пострадавших. Все трое находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них – сотрудник ГСЧС", – уточнил Кипер.
По его данным, у пострадавших – осколочные ранения и отравления продуктами горения. Все получают необходимую медицинскую помощь.
Атака на Одесскую область: главное
- По словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, россияне били ракетами разного типа. Привлекли к атаке подлодку, которая несла дежурство в Черном море, стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22, береговые ракетные комплексы. Общее количество боевых целей превысило два десятка.
- Россия атакует Одесскую область несколько суток подряд. Ночью 19 июля оккупанты обстреляли в Одесской области портовую и критическую инфраструктуру. Были попадания в два терминала порта: зерновой и масличный. Есть раненый.