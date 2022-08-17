В результате удара по Салтовке уничтожено общежитие, количество жертв устанавливают, – Зеленский
17 августа 2022 , 22:38Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, что россия ударила ракетами по общежитию в харьковской Салтовке. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Соответствующую информацию сообщил Владимир Зеленский. россияне атаковали город вечером 17 августа.
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Президент Украины написал, что когда слышишь о харьковской Салтовке – это опять боль за всю Украину и Харьков.
Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем,
– сказал Зеленский.
Добавил, что это:
- подлый и циничный удар по гражданским;
- он не имеет никакого оправдания;
- демонстрирует бессилие агрессора.
"Не простим, отомстим", – пообещал Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
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Кратко об ударе россияне по Харькову
- Ориентировочно в 21:34 17 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты снова ударили по многострадальной Салтовке в Харькове. Тогда мэр объяснил, что предварительно ракеты прилетели возле многоэтажки.
- Впоследствии ориентировочно в 21:45 Игорь Терехов сообщил, что на месте "прилета" – пожар в жилом доме.
- К сожалению, уже в 22:16 мэр Харькова написал о предварительном количестве жертв и раненых. Тогда установили 3 погибших и 10 раненых. На месте работали медики.
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