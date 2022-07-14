В результате удара по Виннице пострадали 90 человек, около 50 – в тяжелом состоянии

российские военные нанесли ракетный удар по Виннице 14 июля. Известно, что число жертв возросло до 90 человек. 50 из них, к сожалению, в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Он отметил, что данные о пострадавших актуальны по состоянию на 13:00.

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Число пострадавших продолжает расти

Сейчас говорится о 90 пострадавших. Все они обратились за предоставлением квалифицированной помощи в медицинские учреждения. Заметим, что около 50 потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Что касается погибших, то пока известно о 12 людях, чью жизнь унесли российские военные. Среди них, к сожалению, – младенец.

Клименко добавил, что полиция в городе развернула мобильный пункт для обращения. Он будет функционировать по улице Замостянская, 37. Также открыта горячая линия, на которую можно обратиться для поиска пропавших без вести людей.

Ракетный удар по Виннице: коротко о главном

В Винницкой области сигнал о воздушной тревоге раздался в 10:13. Через полчаса поступила информация о взрывах в городе. Ее подтвердили в городском совете. Там отметили, что в областном центре было сразу несколько взрывов.

В 11:02 сообщение о "прилетах" по Виннице поступило от городского головы Сергея Моргунова. Позже глава ОВА Сергей Борзов добавил, что четыре ракеты удалось сбить силам ПВО.

К сожалению, еще три попали в гражданский объект в центре города возле Дома быта "Юбилейный". Речь идет о сооружении, в котором размещались офисные помещения. Кроме того, разрушения получил сам ДБ, а также медицинско-диагностический центр.

Номера телефонов:. Позвоните по телефону, если ваши родные или знакомые были на месте прилета и не выходят с вами на связь.

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Что касается жертв, то их количество тоже растет. Известно, что от рук врага погиб также младенец. Убийство его и других украинцев уже прокомментировали как президент, так и другие чиновники. Они отметили, что враг в очередной раз совершил террористический акт. Поэтому нужно сделать все возможное для того, чтобы россию как можно скорее признали страной-спонсором терроризма.

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