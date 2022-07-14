В результате удара по Виннице пострадали 90 человек, около 50 – в тяжелом состоянии
Источник:фейсбук Игоря Клименко
российские военные нанесли ракетный удар по Виннице 14 июля. Известно, что число жертв возросло до 90 человек. 50 из них, к сожалению, в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Он отметил, что данные о пострадавших актуальны по состоянию на 13:00.
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Число пострадавших продолжает расти
Сейчас говорится о 90 пострадавших. Все они обратились за предоставлением квалифицированной помощи в медицинские учреждения. Заметим, что около 50 потерпевших находятся в тяжелом состоянии.
Что касается погибших, то пока известно о 12 людях, чью жизнь унесли российские военные. Среди них, к сожалению, – младенец.
Клименко добавил, что полиция в городе развернула мобильный пункт для обращения. Он будет функционировать по улице Замостянская, 37. Также открыта горячая линия, на которую можно обратиться для поиска пропавших без вести людей.Номера телефонов: 050-222-03-26 или 59-42-00. Позвоните по телефону, если ваши родные или знакомые были на месте прилета и не выходят с вами на связь.
Ракетный удар по Виннице: коротко о главном
- В Винницкой области сигнал о воздушной тревоге раздался в 10:13. Через полчаса поступила информация о взрывах в городе. Ее подтвердили в городском совете. Там отметили, что в областном центре было сразу несколько взрывов.
- В 11:02 сообщение о "прилетах" по Виннице поступило от городского головы Сергея Моргунова. Позже глава ОВА Сергей Борзов добавил, что четыре ракеты удалось сбить силам ПВО.
- К сожалению, еще три попали в гражданский объект в центре города возле Дома быта "Юбилейный". Речь идет о сооружении, в котором размещались офисные помещения. Кроме того, разрушения получил сам ДБ, а также медицинско-диагностический центр.
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Что касается жертв, то их количество тоже растет. Известно, что от рук врага погиб также младенец. Убийство его и других украинцев уже прокомментировали как президент, так и другие чиновники. Они отметили, что враг в очередной раз совершил террористический акт. Поэтому нужно сделать все возможное для того, чтобы россию как можно скорее признали страной-спонсором терроризма.
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