В результате удара в Сумах повреждена энергосистема: пропал свет, есть проблемы с водой

В ночь на 17 сентября оккупанты массированно атаковали "Шахедами" Сумы. В результате атаки в городе исчез свет, есть проблемы с водой.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь по состоянию на утро 17 сентября.

Смотрите также Оккупанты атаковали Украину "Шахедами": хронология 937 дня войны

"Вследствие ударов по городу Сумы вода подается в город с пониженным давлением", – сообщил мэр.

Также он предупредил, что в связи с отсутствием электроэнергии на маршрутах сегодня не будут курсировать троллейбусы.

По состоянию на утро мэр уточнил, что погибших и раненых в результате ночной атака на Сумы нет.

Есть повреждения в энергосистеме. Если до 10 часов их починить не удастся, – будем разворачивать пункты несокрушимости,

– сообщил мэр.

Атака "Шахедов" по Сумам

В Сумской ОВА сообщили, что сегодня ночью область подверглась массированному авиационному удару. Вражеские "Шахедаи" атаковали объекты энергетической системы.

"Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания", – добавили в ОВА.

Отмечают, что в результате атаки пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Силами ПВО сбили в небе над областью 16 "Шахедов".