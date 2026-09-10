Об обстрелах гражданской инфраструктуры сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем телеграм-канале.

По его словам, в Павлограде оккупанты убили с помощью беспилотников четырех человек непосредственно возле торговых центров, а еще более 60 человек получили ранения.

Кроме того, российские войска нанесли удары авиабомбами по жилым домам в Краматорске, что привело к многочисленным травмам среди жителей.

Под ударами врага также оказались другие населенные пункты Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Харьковской областей, а уже вечером под атакой оказались Днепр и Киев. Всем пострадавшим в результате обстрелов в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

Мы максимально тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить украинцам защиту от такого российского террора,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас готовятся новые решения относительно дополнительных пакетов оборонной поддержки, в частности для защиты украинского неба от воздушных атак.

Стоит отметить, что в последние дни враг активизировал тактику воздушного террора против гражданских городов. Напомним, ранее российские БПЛА массированно атаковали Кривой Рог, где попадания зафиксировали сразу в нескольких местах. Также мы писали, что оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью, поэтому были повреждены жилые дома.