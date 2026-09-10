Про обстріли цивільної інфраструктури повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Як Зеленський відреагував на нові атаки Росії?
За словами президента, у Павлограді окупанти вбили безпілотниками чотирьох людей безпосередньо біля торговельних центрів, а ще понад 60 осіб дістали поранення.
Крім того, російські війська завдали ударів авіабомбами по житлових будинках у Краматорську, поранивши десятки людей.
Під ударами ворога також опинилися інші населені пункти Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, а вже увечері під атакою перебували Дніпро і Київ.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Працюємо максимально з нашими партнерами, щоб ми могли давати захист українцям від такого російського терору,
– заявив Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що зараз готуються нові рішення щодо додаткових пакетів оборонної підтримки, зокрема для захисту українського неба від повітряних атак.
Світ бачить, що робить Росія. І буде підтримка для України. Сто відсотків уваги зараз цьому – конкретне посилення нашого захисту, конкретне фінансування для оборони, конкретні можливості для виробників зброї, щоб захищати життя,
– підсумував президент.