Ведущая 24 канала София Назаренко рассказала о том, что происходит на киностудии после обстрела. Также под российским ударом оказалась Киево-Печерская лавра, где были повреждены 19 объектов ЮНЕСКО.

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Продолжит ли работать киностудия после попадания ракет?

Назаренко рассказала, что во время атаки России на территорию киностудии произошло прямое попадание двух вражеских ракет.

Каковы последствия атаки на киностудию им. Довженко: смотрите видео

В результате ударов и возникшего пожара на киностудии имени Александра Довженко была уничтожена самая большая и старейшая коллекция костюмов украинского кинематографа. Речь идет о более чем 100 тысячах костюмов и 3 миллионах элементов различной одежды.

Обратите внимание! Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министр культуры Татьяна Бережная, комментируя атаку на киностудию, отметила, что Россия продолжает "целенаправленно атаковать", в частности, "культурные учреждения, которые хранят украинскую идентичность, память и историю". Она подчеркнула, что "уничтожение культурных центров" — это попытка врага нанести ущерб "памяти, истории и самобытности украинского народа".

Однако, по словам генерального директора Национальной киностудии имени Александра Довженко Андрея Дончика, несмотря на то, что в её помещениях повсюду выбиты окна, она не прекращает свою работу. Уже в субботу, 20 июня, киностудия будет принимать посетителей.

В субботу на киностудии запланирована очередная экскурсия. Они у нас проходят постоянно. Но теперь мы будем показывать посетителям, преимущественно школьникам, не только наш первый павильон, реквизиторский цех, ретроавтомобили, но и продемонстрируем им последствия российской агрессии, – подчеркнул Андрей Дончик.

Он добавил, что к объектам экскурсии по киностудии теперь добавятся те помещения, которые были повреждены и уничтожены во время массированной атаки.

Напомним, что во время атаки ночью 15 июня Россия также нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. По данным СБУ, враг атаковал святыню дроном "Герань-2". Однако, как отметил генеральный директор НЗ "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, в течение первого часа после атаки удалось спасти все ценные предметы и экспонаты. Также благодаря героизму спасателей не пострадал 25-метровый иконостас, который является самым большим в Украине.

Под ударом оказалось и здание "Художественного арсенала" — зафиксированы повреждения чердака. Как отметила директор "Художественного арсенала" Олеся Островская-Люта, ни одна художественная работа во время атаки не пострадала. В учреждении как раз готовили огромную художественную выставку, посвященную украинской живописи конца 1980-х годов. Директор надеется, что, несмотря на разрушение здания, эту работу удастся завершить и представить позже.