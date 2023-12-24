В Латвии в российских журналистов бросили гранату: версия полиции отличается от их

В субботу, 23 декабря, в Риге журналистам бросили под ноги обучающую гранату. Взрыв оглушил несколько человек.

Инцидент произошел вечером 23 декабря на вечеринке российской службы BBC.

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Подробности инцидента

В рижском баре Čē проходила вечеринка журналистов российской службы BBC. Около 11 часов вечера в заведении кроме представителей СМИ почти не осталось посетителей.

В один момент дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил гранату под ноги стоявшим в зале журналистам. Это была обучающая граната РГД-5. Она взорвалась и оглушила несколько человек.

Несколько человек выбежали вслед за нападающим. Они сообщили, что тот скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины.

Подозреваемых задержали

Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Журналисты убеждены, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. Однако пока это не подтвержденная информация.

Впоследствии правоохранители задержали двоих подозреваемых. В полиции заявили, что вероятным мотивом преступления стал личный конфликт.

По мнению представителей МВД Латвии, ничто не указывает на то, что инцидент связан с журналистской работой гостей заведения.

Отметим, что на днях было неспокойно и в самой России: