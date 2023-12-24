В Латвии в российских журналистов бросили гранату: версия полиции отличается от их
Источник:"Новая газета. Европа"
В субботу, 23 декабря, в Риге журналистам бросили под ноги обучающую гранату. Взрыв оглушил несколько человек.
Инцидент произошел вечером 23 декабря на вечеринке российской службы BBC.
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Подробности инцидента
В рижском баре Čē проходила вечеринка журналистов российской службы BBC. Около 11 часов вечера в заведении кроме представителей СМИ почти не осталось посетителей.
В один момент дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил гранату под ноги стоявшим в зале журналистам. Это была обучающая граната РГД-5. Она взорвалась и оглушила несколько человек.
Несколько человек выбежали вслед за нападающим. Они сообщили, что тот скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины.
Подозреваемых задержали
Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Журналисты убеждены, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. Однако пока это не подтвержденная информация.
Впоследствии правоохранители задержали двоих подозреваемых. В полиции заявили, что вероятным мотивом преступления стал личный конфликт.
По мнению представителей МВД Латвии, ничто не указывает на то, что инцидент связан с журналистской работой гостей заведения.
Отметим, что на днях было неспокойно и в самой России:
- 22 декабря в Брянской, Ростовской, Калужской и Московской областях раздавались взрывы. Оккупанты заявили об атаке дронов и традиционно обвинили в этом ВСУ.
- 20 декабря россияне заявили, что Украина якобы пыталась атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Около нефтепровода обнаружили обломки дрона.
- Оккупанты утверждают, что якобы объект не получил никаких повреждений, а пострадавших тоже нет.