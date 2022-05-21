В Риге несколько тысяч человек вышли на улицы: требуют избавиться от наследия СССР

В центре столицы Латвии 20 мая прошла демонстрация "За освобождение от советского наследия". По оценкам организаторов, к акции присоединились около 5 тысяч человек.

На улицы Риги люди вышли с латвийскими флагами. Однако некоторые митингующие принесли с собой и украинские флаги.

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Без задержаний не обошлось

Участники марша вышли с плакатами. На некоторых из них были написаны "Стоп рашизм" и "На латышской земле – правила латышей". Организаторы подчеркнули, что этот митинг – инициатива латышского народа.

Поводом для марша стали дискуссии по поводу демонтирования памятника советским "освободителям" в Риге. Однако митингующие теперь не ограничиваются только требованием снести памятник. Активисты теперь требуют сноса всех советских памятников и переименовать все улицы, связанные с советскими деятелями, а противникам этого – запрещать баллотироваться на выборах, лишать гражданства и выдворять из страны.



Митинг против советского наследия в Риге / Фото TVNET_zinas

В частности, активисты уже начали сбор подписей за официальный запрет прокремлевским людям в Латвии занимать должности в муниципальных и государственных учреждениях.

Митинг в Риге за снос всех советских памятников и против всего советского наследия: смотрите видео

Участники акции соблюдали все правила, однако без задержаний не обошлось. Правда, задержали тех, кто пытался помешать митингу.

Так правоохранители задержали мужчину, легшего на дороге перед колонной, пытаясь остановить митинг. других арестовали в общественном транспорте. Одного за непристойные жесты и лозунги в сторону демонстрантов, другого за российский флаг, который тот показывал участникам антисоветского митинга.

Демонтирование памятника "освободителям" в Риге: главное

Согласно 13-й статье латвийско-российского договора, власти Латвии гарантировали защиту советских памятников на территории страны. Однако латвийский Сейм прекратил действие настоящей статьи, сняв своим решением юридические ограничения.

Это решение позволяет демонтировать памятник "советским освободителям" в Риге. Эта инициатива аргументируется тем, что символика советской армии все больше связана со зверствами и военными преступлениями россиян на территории Украины.

В России это вызвало подлинную истерику, особенно у главы российского МИД Сергея Лаврова. Он уже традиционно обвинил весь мир и Латвию в русофобии и "забвении своих обязательств".

В то же время, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия готова забрать из Риги памятник советским "освободителям", который хотят снести.

"Русский союз Латвии" решил провести митинг в центре Риги, который местные власти запретили. В результате этого 7 человек задержали, включая лидера пророссийской организации – депутата Европарламента Татьяну Жданюк. Однако через несколько часов его отпустили.

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